Die Lösungsarchitekt-Vergütung in United States bei Comcast reicht von $182K pro year für Senior Solution Architect bis $197K pro year für Principal Solution Architect. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $200K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$182K
$165K
$11.9K
$5.2K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

40%

JAHR 5

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Datenarchitekt

Cloud-Sicherheitsarchitekt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Comcast in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $259,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Comcast für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $202,400.

