Disney Gehälter

Disneys Gehaltsbereich reicht von $50,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $477,667 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Disney. Zuletzt aktualisiert: 9/3/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Sicherheits-Softwareentwickler

Site Reliability Engineer

Webentwickler

Produktmanager
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktdesigner
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finanzanalyst
Median $109K
Datenwissenschaftler
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Datenanalyst
Median $120K
Technischer Programmmanager
Median $180K
Projektmanager
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Business-Analyst
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersicherheitsanalyst
Median $158K
Vertrieb
Median $99.5K

Account Manager

Data-Science-Manager
Median $400K
Programmmanager
Median $180K
Produktdesign-Manager
Median $328K
Lösungsarchitekt
Median $416K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

UX-Forscher
Median $158K
Kundenservice
Median $60K
Personalwesen
Median $140K
Buchhalter
Median $85K

Technischer Buchhalter

Geschäftsentwicklung
Median $165K
Informationstechnologe (IT)
Median $178K
Marketing-Operations
Median $150K
Personalvermittler
Median $115K
Verwaltungsassistent
$50.3K
Geschäftsabläufe
$296K
Manager für Geschäftsabläufe
$53.6K
Regelungstechniker
$93.5K
Unternehmensentwicklung
$226K
Grafikdesigner
$90.5K
Hardware-Ingenieur
$85.6K
Recht
Median $266K
Unternehmensberater
$86.2K
Marketing
$209K

Produktmarketing-Manager

Gesamtvergütung
$148K
Risikokapitalgeber
$95.9K

Analyst

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Disney unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Disney unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (17.00% halbjährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Disney unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Disney ist Produktmanager at the P7 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $477,667. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Disney beträgt $158,000.

