Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Comcast reicht von $187K pro year für L4 bis $346K pro year für L8. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $224K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L4
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
15%
JAHR 1
15%
JAHR 2
15%
JAHR 3
15%
JAHR 4
40%
JAHR 5
Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)
40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)