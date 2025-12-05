Unternehmensverzeichnis
Cigna
Cigna Datenanalyst Gehälter

Das mittlere Datenanalyst-Vergütungspaket in United States bei Cigna beläuft sich auf $100K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cignas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Median-Paket
company icon
Cigna
Data Analyst
Hartford, CT
Gesamt pro Jahr
$100K
Stufe
L1
Grundgehalt
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cigna?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Cigna unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Cigna in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $167,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cigna für die Position Datenanalyst in United States beträgt $100,000.

Weitere Ressourcen

