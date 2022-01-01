Unternehmensverzeichnis
Aetna
Aetna Gehälter

Aetna's Gehaltsbereich reicht von $25,425 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $258,703 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aetna. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Data Scientist
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Medizininformatik

Software-Ingenieur
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Dateningenieur

Versicherungsmathematiker
Median $141K

Produktmanager
Median $201K
Informationstechnologe (IT)
Median $102K
Buchhalter
$95.1K
Business Analyst
$101K
Geschäftsentwicklung
$115K
Bauingenieur
$58.8K
Datenanalyst
$115K
Finanzanalyst
$82.6K
Unternehmensberater
$172K
Produktdesigner
$25.4K
Projektmanager
$98K
Vertrieb
$101K
Software Engineering Manager
$199K
Lösungsarchitekt
$259K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at Aetna is Lösungsarchitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,703. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetna is $124,355.

