Certify Gehälter

Certify's Gehaltsbereich reicht von $51,618 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Betrieb am unteren Ende bis $252,461 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Certify. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $97.7K
Produktmanager
Median $170K
Business Analyst
$121K

Kundenservice
$51.7K
Kundenservice-Betrieb
$51.6K
Data Scientist
$159K
Marketing-Betrieb
$99.5K
Produktdesigner
$106K
Vertrieb
$252K
Software Engineering Manager
$226K
FAQ

The highest paying role reported at Certify is Vertrieb at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

