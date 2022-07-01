Unternehmensverzeichnis
Capital Rx
Capital Rx Gehälter

Capital Rx's Gehaltsbereich reicht von $122,640 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $150,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Capital Rx. Zuletzt aktualisiert: 8/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $150K

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
$131K
Produktdesigner
$123K

Produktmanager
$136K
Vertrieb
$146K
FAQ

The highest paying role reported at Capital Rx is Software-Ingenieur with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital Rx is $135,675.

