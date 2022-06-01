BWX Technologies Gehälter

BWX Technologiess Gehaltsbereich reicht von $84,660 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $155,876 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BWX Technologies . Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025