Blue Origin Gehälter

Blue Origin's Gehaltsbereich reicht von $90,000 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $249,312 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blue Origin. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Maschinenbauingenieur
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Qualitätsingenieur

Fertigungsingenieur

Wärmeingenieur

CAE-Ingenieur

Software-Ingenieur
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Systemingenieur

Hardware-Ingenieur
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Embedded-Hardware-Ingenieur

Luft- und Raumfahrtingenieur
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Technischer Programm-Manager
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Technischer Projektmanager

Produktmanager
L3 $151K
L4 $249K
Materialwissenschaftler
L2 $120K
L3 $140K
Elektroingenieur
Median $200K
Business Analyst
Median $90K
Projektmanager
Median $146K
Geschäftsbetrieb
$102K
Chemieingenieur
$91.5K
Regelungstechniker
$171K
Unternehmensentwicklung
$246K
Datenanalyst
$164K
Data Science Manager
$244K
Finanzanalyst
$154K
Personalwesen
$136K
Informationstechnologe (IT)
$198K
Produktdesigner
$218K
Programmmanager
$225K
Recruiter
$99.3K
Cybersicherheitsanalyst
$150K
Software Engineering Manager
$212K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Blue Origin gemeldet wurde, ist Produktmanager at the L4 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $249,312. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Blue Origin gemeldet wurde, beträgt $151,333.

