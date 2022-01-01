Unternehmensverzeichnis
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Gehälter

Aerojet Rocketdyne's Gehaltsbereich reicht von $65,325 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $180,095 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aerojet Rocketdyne. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Maschinenbauingenieur
Median $120K
Buchhalter
$109K
Luft- und Raumfahrtingenieur
$75.4K

Business Analyst
$65.3K
Data Scientist
$91.5K
Hardware-Ingenieur
$180K
Programmmanager
$104K
Projektmanager
$120K
Technischer Programm-Manager
$96.9K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Aerojet Rocketdyne gemeldet wurde, ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,095. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Aerojet Rocketdyne gemeldet wurde, beträgt $104,259.

