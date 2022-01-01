Unternehmensverzeichnis
MessageBird
MessageBird Gehälter

MessageBirds Gehaltsbereich reicht von $51,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $156,777 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MessageBird. Zuletzt aktualisiert: 11/27/2025

Software-Ingenieur
Median $120K
Software-Engineering-Manager
Median $152K
Personalwesen
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktdesigner
$78.6K
Produktmanager
$157K
Personalvermittler
$62.6K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei MessageBird unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei MessageBird ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $156,777. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MessageBird beträgt $99,353.

