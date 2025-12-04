Unternehmensverzeichnis
Berkadia
Berkadia Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei Berkadia reicht von $170K bis $232K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Berkadias Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$182K - $220K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$170K$182K$220K$232K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

Was sind die Karrierestufen bei Berkadia?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Berkadia in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $232,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Berkadia für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $170,000.

Weitere Ressourcen

