Unternehmensverzeichnis
Babbel
Babbel Gehälter

Babbels Gehaltsbereich reicht von $63,584 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $114,637 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Babbel. Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025

Software-Ingenieur
Median $87.9K

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $115K
Business-Analyst
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Datenanalyst
$63.6K
Personalwesen
$83.9K
Marketing
$70.7K
Produktdesigner
$68.4K
Produktmanager
$75.8K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Babbel ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $114,637. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Babbel beträgt $79,850.

