Babbel
    Über uns

    Babbel GmbH, operating as Babbel, is a German subscription-based language learning app and e-learning platform, available in various languages since January 2008.

    babbel.com
    Website
    2008
    Gründungsjahr
    690
    Anzahl Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

