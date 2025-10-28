Unternehmensverzeichnis
AppLovin
AppLovin Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei AppLovin reicht von $242K pro year für Software Engineer 2 bis $574K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei AppLovin in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $590,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $319,500.

