Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei AppLovin reicht von $242K pro year für Software Engineer 2 bis $574K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Unlock by Adding Your Salary!
100%
JAHR 1
Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:
100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)
