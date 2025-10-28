Unternehmensverzeichnis
AppLovin
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Marketing

  • Alle Marketing-Gehälter

AppLovin Marketing Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Gesamtvergütung in China bei AppLovin reicht von CN¥397K bis CN¥578K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CN¥455K - CN¥519K
China
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Marketing Einträges bei AppLovin um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Marketing Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing bei AppLovin in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥577,898. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Marketing in China beträgt CN¥396,693.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für AppLovin gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen