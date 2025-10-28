AppLovin Marketing Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Gesamtvergütung in China bei AppLovin reicht von CN¥397K bis CN¥578K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung CN¥455K - CN¥519K China Übliche Spanne Mögliche Spanne CN¥397K CN¥455K CN¥519K CN¥578K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 100 % JAHR 1 Aktienart RSU Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan: 100 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei AppLovin ?

