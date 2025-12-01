Unternehmensverzeichnis
Affirm
Affirm Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Affirm reicht von $315K pro year für Manager bis $704K pro year für Director. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $790K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Affirms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Manager
$315K
$228K
$86.7K
$0
Senior Manager
$625K
$274K
$351K
$0
Director
$704K
$329K
$365K
$10K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% vierteljährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Affirm in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $880,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Affirm für die Position Software-Engineering-Manager in United States beträgt $565,000.

Weitere Ressourcen

