Upstart Gehälter

Upstarts Gehaltsbereich reicht von $142,572 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $448,833 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upstart. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Software-Ingenieur
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Software-Engineering-Manager
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Produktmanager
L5 $339K
L6 $438K
Data-Science-Manager
Median $438K
Datenanalyst
Median $165K
Finanzanalyst
Median $200K
Personalvermittler
Median $210K
Unternehmensanalyst
$189K
Personalwesen
$279K
Produktdesigner
$143K
Programmmanager
$194K
Cybersicherheitsanalyst
$185K
Technischer Programmmanager
$344K
Risikokapitalgeber
$279K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Upstart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Upstart ist Software-Ingenieur at the L6 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $448,833. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Upstart beträgt $279,353.

