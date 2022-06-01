Unternehmensverzeichnis
Accion Labs
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Accion Labs Gehälter

Accion Labs's Gehaltsbereich reicht von $6,474 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in Argentina am unteren Ende bis $388,050 für einen Lösungsarchitekt in India am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Accion Labs. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $17.7K
Data Scientist
$18.3K
Produktmanager
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Recruiter
$6.5K
Vertrieb
$244K
Lösungsarchitekt
$388K
Technischer Programm-Manager
$35.5K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Accion Labs je Lösungsarchitekt at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $388,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Accion Labs je $28,720.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Accion Labs gefunden

Verwandte Unternehmen

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen