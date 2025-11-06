Virksomhedsoversigt
Softwareingeniør kompensation in Greater Seattle Area hos Zoom spænder fra $149K pr. year for ZP1 til $386K pr. year for ZP4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Seattle Area udgør i alt $274K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Zoom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
ZP1
(Entry Level)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsforsker

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Zoom in Greater Seattle Area ligger på en årlig samlet kompensation på $409,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zoom for Softwareingeniør rollen in Greater Seattle Area er $216,400.

