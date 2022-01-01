Zoom Lønninger

Virksomhedsoversigt
Zoom's løn spænder fra $30,602 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in India i den lave ende til $487,550 for en Forretningsudvikling in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zoom. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Software Ingeniør
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsforsker

Produktleder
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktdesigner
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Designer

Rekrutterer
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Produktmarketing Manager

Software Engineering Leder
Median $310K
Salg
Median $200K
Forretningsanalytiker
Median $137K
Dataanalytiker
Median $210K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $212K
Finansanalytiker
Median $155K
Projektleder
Median $145K
Human Resources
Median $188K
Salgsingeniør
Median $239K
Revisor
$192K

Teknisk Bogholder

Administrativ Assistent
$42.2K
Forretningsdriftsleder
$259K
Forretningsudvikling
$488K
Virksomhedsudvikling
$189K
Kundeservice
$73.7K
Kundeservice Operations
$83.1K
Data Science Leder
$114K
Data Scientist
$30.6K
Grafisk Designer
$259K
IT-teknolog
$131K
Juridisk
$296K
Marketing Operations
$456K
Programleder
$147K
Salgsoptimering
$143K
Løsningsarkitekt
$223K

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Teknisk Kundeansvarlig
$180K
Teknisk Programleder
$64K
Teknisk Skribent
$132K
Tillid og Sikkerhed
$94.6K
UX Researcher
$211K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zoom er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $487,550. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zoom er $200,000.

Andre ressourcer