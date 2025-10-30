Virksomhedsoversigt
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos XPENG Motors 小鹏汽车 udgør i alt $300K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for XPENG Motors 小鹏汽车's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Total per år
$300K
Niveau
L5
Grundløn
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos XPENG Motors 小鹏汽车?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos XPENG Motors 小鹏汽车 er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos XPENG Motors 小鹏汽车 in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $430,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos XPENG Motors 小鹏汽车 for Softwareingeniør rollen in United States er $280,000.

