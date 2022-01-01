Virksomhedsoversigt
Chewy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Chewy Lønninger

Chewy's løn spænder fra $41,392 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $557,200 for en Data Science Manager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Chewy. Sidst opdateret: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Business Intelligence Ingeniør

Forskningsforsker

Dataanalytiker
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produktmanager
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Softwareingeniørmanager
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produktdesigner
Median $170K

UX Designer

Finansanalytiker
Median $140K
Programmanager
Median $219K
Teknisk programmanager
Median $260K
Forretningsanalytiker
Median $170K
Marketing
Median $296K
Projektmanager
Median $202K
Dataanalytiker
Median $157K
Forretningsdriftmanager
Median $128K
Human Resources
Median $200K
Marketingoperationer
Median $61.3K
Informationsteknolog (IT)
Median $230K
Forretningsdrift
$112K
Forretningsudvikling
$487K
Kundeservice
$41.4K
Data Science Manager
$557K
Produktdesignmanager
$201K
Rekrutterer
Median $172K
Salg
$145K
Løsningsarkitekt
$251K

Dataarkitekt

Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Chewy er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Chewy er Data Science Manager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $557,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chewy er $204,651.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Chewy

Relaterede virksomheder

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer