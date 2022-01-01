Chewy Lønninger

Chewy's løn spænder fra $41,392 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $557,200 for en Data Science Manager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Chewy . Sidst opdateret: 11/18/2025