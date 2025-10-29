Virksomhedsoversigt
Xometry
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker Lønninger

Xometry UX-forsker Lønninger

Den gennemsnitlige UX-forsker kompensationspakke in United States hos Xometry udgør i alt $158K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xometry's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Total per år
$158K
Niveau
Staff
Grundløn
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$7.5K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede UX-forsker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX-forsker hos Xometry in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $171,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xometry for UX-forsker rollen in United States er $157,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Xometry

Relaterede virksomheder

  • 2U
  • Echo Global Logistics
  • CME Group
  • Tradeweb
  • Chubb
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer