2U Lønninger

2Us løninterval spænder fra $64,631 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $295,764 for en Finansanalytiker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 2U. Sidst opdateret: 8/10/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Fuld stakk softwareingeniør

Site Reliability-ingeniør

Produktchef
Median $133K
Forretningsanalytiker
$123K

Dataanalytiker
$86.1K
Datascientist
$199K
Finansanalytiker
$296K
HR
$127K
Marketing
$150K
Marketing-drift
$103K
Produktdesigner
$80.9K
Programleder
$92.2K
Projektleder
$64.6K
Cybersikkerhedsanalytiker
$144K
Software Engineering Leder
$224K
UX-forsker
$216K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos 2U er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $295,764. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos 2U er $130,066.

