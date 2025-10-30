Virksomhedsoversigt
X-Team
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

X-Team Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Brazil hos X-Team udgør i alt R$542K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for X-Team's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Total per år
R$542K
Niveau
Senior
Grundløn
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
9 År
Hvad er karriereniveauerne hos X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos X-Team in Brazil ligger på en årlig samlet kompensation på R$620,663. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos X-Team for Softwareingeniør rollen in Brazil er R$543,425.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for X-Team

Relaterede virksomheder

  • PayPal
  • Tesla
  • Spotify
  • Snap
  • Netflix
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer