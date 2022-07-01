Virksomhedsoversigt
Wisk Lønninger

Wisk's løn spænder fra $100,500 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $232,155 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wisk. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $176K
Rumfartsingeniør
$153K
Hardware Ingeniør
$232K

Human Resources
$133K
Maskiningeniør
$216K
Produktdesigner
$101K
OSS

The highest paying role reported at Wisk is Hardware Ingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wisk is $164,130.

