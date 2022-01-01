Virksomhedsoversigt
Waymo
Waymo Lønninger

Waymo's løn spænder fra $59,623 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $950,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Waymo. Sidst opdateret: 8/27/2025

$160K

Software Ingeniør
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Systemingeniør

Forskningsforsker

Teknisk Programleder
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Data Scientist
L4 $255K
L5 $339K

Hardware Ingeniør
L5 $394K
L6 $479K
Produktleder
Median $418K
Software Engineering Leder
Median $950K
Programleder
Median $194K
Human Resources
Median $145K
Rekrutterer
Median $173K
Maskiningeniør
Median $378K
Revisor
$98K

Teknisk Bogholder

Forretningsdriftsleder
$358K
Forretningsanalytiker
$392K
Forretningsudvikling
$510K
Data Science Leder
$390K
Finansanalytiker
$265K
IT-teknolog
$59.6K
Marketing Operations
$209K
Produktdesigner
$118K
Projektleder
$543K
UX Researcher
$125K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

WMUs are Waymo's version of RSUs

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Waymo er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $950,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Waymo er $338,893.

