Tango Lønninger

Tango's løn spænder fra $42,210 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $92,852 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tango. Sidst opdateret: 10/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $86.4K
Dataanalytiker
$66.1K
Data Scientist
$51.7K

Marketing Operations
$90.1K
Produktdesigner
$42.2K
Produktleder
$92.9K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

