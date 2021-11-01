VTB Lønninger

VTB's løn spænder fra $23,780 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $165,340 for en IT-teknolog i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VTB . Sidst opdateret: 9/11/2025