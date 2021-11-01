Virksomhedsoversigt
VTB
VTB Lønninger

VTB's løn spænder fra $23,780 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $165,340 for en IT-teknolog i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VTB. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $41.3K

Backend Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Data Scientist
Median $32.8K
Løsningsarkitekt
Median $83.8K

Produktdesigner
Median $44.9K
Projektleder
Median $40.3K
Forretningsanalytiker
Median $41.1K
Produktleder
Median $54K
Dataanalytiker
$23.8K
Finansanalytiker
$44.9K
Human Resources
$89.8K
IT-teknolog
$165K
Marketing
$52.7K
Salg
$34.1K
Teknisk Programleder
$128K
Venturekapitalist
$117K
OSS

