Verbit Lønninger

Verbit's løn spænder fra $32,238 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $162,670 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Verbit. Sidst opdateret: 10/16/2025

Produktleder
$130K
Rekrutterer
$32.2K
Software Ingeniør
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Engineering Leder
$109K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Verbit er Software Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $162,670. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Verbit er $119,343.

Andre ressourcer