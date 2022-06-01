WSO2 Lønninger

WSO2's løn spænder fra $7,914 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $203,975 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos WSO2 . Sidst opdateret: 9/2/2025