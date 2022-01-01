Virksomhedsoversigt
Vanguard
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Vanguard Lønninger

Vanguard's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Kundesucces i den lave ende til $348,250 for en Forretningsdrift i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vanguard. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Data Scientist
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktleder
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Produktdesigner
Median $120K

UX Designer

Dataanalytiker
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektleder
Median $128K
Software Engineering Leder
Median $195K
Revisor
Median $103K

Teknisk Bogholder

UX Researcher
Median $128K
Finansanalytiker
Median $85K
IT-teknolog
Median $115K
Marketing
Median $189K
Løsningsarkitekt
Median $200K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

Teknisk Programleder
Median $200K
Forretningsdrift
$348K
Forretningsanalytiker
$144K
Kundeservice
$137K
Kundesucces
$50.3K
Human Resources
$74.2K
Juridisk
$101K
Ledelseskonsulent
$249K
Marketing Operations
$131K
Programleder
$216K
Salg
$55.7K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Vanguard er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $348,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Vanguard er $134,989.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Vanguard

Relaterede virksomheder

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer