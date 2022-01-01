Virksomhedsoversigt
Fidelity Investments
Fidelity Investments Lønninger

Fidelity Investments's løn spænder fra $7,960 i samlet kompensation om året for en Human Resources in India i den lave ende til $446,667 for en Software Ingeniør in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fidelity Investments. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Software Ingeniør
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobil Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Krypto Ingeniør

Systemingeniør

Data Scientist
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktleder
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Software Engineering Leder
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Forretningsanalytiker
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
IT-teknolog
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Løsningsarkitekt
L6 $166K
L7 $233K

Data Arkitekt

Sky Arkitekt

Cloud Security Architect

Finansanalytiker
L3 $69.6K
L6 $138K
Kundeservice
Median $60K
Produktdesigner
L4 $105K
L5 $140K

UX Designer

Dataanalytiker
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Ledelseskonsulent
Median $160K
Projektleder
Median $163K
Data Science Leder
Median $250K
Marketing
Median $155K
Programleder
Median $192K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $138K
Salg
Median $96K
UX Researcher
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Teknisk Programleder
Median $98K
Venturekapitalist
Median $185K

Principal

Revisor
$102K

Teknisk Bogholder

Administrativ Assistent
$60.2K
Forretningsdrift
$69.2K
Elektroteknisk Ingeniør
$398K
Human Resources
$8K
Produktdesign Leder
$234K
Rekrutterer
$70.4K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Fidelity Investments er Software Ingeniør at the L9|VP Software Engineering level med en årlig samlet kompensation på $446,667. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fidelity Investments er $157,072.

