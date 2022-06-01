Virksomhedsoversigt
STR
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

STR Lønninger

STR's løn spænder fra $143,000 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $205,774 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos STR. Sidst opdateret: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Median $145K

Forskningsforsker

Data Scientist
Median $160K
Maskiningeniør
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Projektleder
$206K
Løsningsarkitekt
$196K

Cloud Security Architect

Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos STR er Projektleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $205,774. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos STR er $160,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for STR

Relaterede virksomheder

  • Tesla
  • Airbnb
  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer