Virksomhedsoversigt
STORD
STORD Lønninger

STORD's løn spænder fra $134,325 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $271,350 for en Stabschef i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos STORD. Sidst opdateret: 10/26/2025

Software Ingeniør
Median $167K

Full-Stack Softwareingeniør

Stabschef
$271K
Data Scientist
$164K

Produktleder
$202K
Teknisk Programleder
$134K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos STORD er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos STORD er Stabschef at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $271,350. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos STORD er $167,000.

Andre ressourcer