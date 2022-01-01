NEXT Trucking Lønninger

NEXT Trucking's løn spænder fra $100,500 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $180,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NEXT Trucking . Sidst opdateret: 9/9/2025