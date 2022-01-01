Virksomhedsoversigt
NEXT Trucking
NEXT Trucking Lønninger

NEXT Trucking's løn spænder fra $100,500 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $180,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NEXT Trucking. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Produktleder
Median $180K
Forretningsanalytiker
$101K
Produktdesigner
$162K

Software Ingeniør
$164K
OSS

De best betaalde functie gerapporteerd bij NEXT Trucking is Produktleder met een jaarlijkse totale beloning van $180,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NEXT Trucking is $162,938.

