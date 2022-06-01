StoneX Group Lønninger

StoneX Group's løn spænder fra $29,711 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in India i den lave ende til $208,950 for en Marketing Operations in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos StoneX Group . Sidst opdateret: 10/26/2025