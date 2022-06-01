Virksomhedsoversigt
StoneX Group
StoneX Group Lønninger

StoneX Group's løn spænder fra $29,711 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in India i den lave ende til $208,950 for en Marketing Operations in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos StoneX Group. Sidst opdateret: 10/26/2025

Software Ingeniør
Median $142K

Full-Stack Softwareingeniør

Revisor
$52.3K
Forretningsanalytiker
$41.6K

Data Scientist
$29.7K
Marketing Operations
$209K
Produktdesigner
$58.3K
Produktleder
$206K
Salg
$139K
Software Engineering Leder
$196K
Løsningsarkitekt
$119K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos StoneX Group er Marketing Operations at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $208,950. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos StoneX Group er $128,972.

