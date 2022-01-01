Virksomhedsoversigt
Paytm
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Paytm Lønninger

Paytm's løn spænder fra $12,631 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $201,000 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Paytm. Sidst opdateret: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Produktleder
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Software Engineering Leder
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
Median $45.8K
Forretningsanalytiker
Median $31.4K
Produktdesigner
Median $23.2K
Rekrutterer
Median $12.6K
Teknisk Programleder
Median $38.8K
Forretningsudvikling
$201K
Data Science Leder
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Produktdesign Leder
$30K
Programleder
$42K
Projektleder
$29K
Salg
$144K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

25%

ÅR 4

25%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Paytm er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 5th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Paytm er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Paytm er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Paytm er $40,890.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Paytm

Relaterede virksomheder

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer