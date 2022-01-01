Similarweb Lønninger

Similarweb's løn spænder fra $65,553 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $204,000 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Similarweb . Sidst opdateret: 9/2/2025