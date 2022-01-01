Virksomhedsoversigt
Similarweb
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Similarweb Lønninger

Similarweb's løn spænder fra $65,553 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $204,000 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Similarweb. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $111K

Data Ingeniør

Data Scientist
Median $112K
Produktleder
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataanalytiker
Median $65.6K
Software Engineering Leder
Median $133K
Forretningsanalytiker
$76.1K
Grafisk Designer
$96K
Ledelseskonsulent
$204K
Marketing
$77K
Produktdesigner
$201K
Salg
$96.1K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Самая высокооплачиваемая позиция в Similarweb — Ledelseskonsulent at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $204,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Similarweb составляет $100,412.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Similarweb

Relaterede virksomheder

  • BoxBoat Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veritas Technologies
  • Clever
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer