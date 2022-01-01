Virksomhedsoversigt
Shipt
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Shipt Lønninger

Shipt's løn spænder fra $41,078 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $362,875 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shipt. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Softwareingeniør

Data Scientist
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktleder
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
Median $110K

UX Designer

Software Engineering Leder
Median $195K
Revisor
$128K
Forretningsanalytiker
$76.9K
Kundeservice
$41.1K
IT-teknolog
Median $88.2K
Produktdesign Leder
$201K
Programleder
$167K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $170K
Løsningsarkitekt
$99.1K
Teknisk Programleder
$121K
UX Researcher
$162K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Shipt er Data Scientist at the L5 level med en årlig samlet kompensation på $362,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Shipt er $152,898.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Shipt

Relaterede virksomheder

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer