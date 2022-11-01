Virksomhedsoversigt
SEI Investments
SEI Investments Lønninger

SEI Investments's løn spænder fra $24,556 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $155,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SEI Investments. Sidst opdateret: 10/25/2025

Forretningsanalytiker
Median $100K
Produktleder
Median $155K
Software Ingeniør
Median $24.6K

Revisor
$74.6K
Administrativ Assistent
$42.9K
Forretningsdrift
$49.2K
Finansanalytiker
$50K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos SEI Investments er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $155,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SEI Investments er $49,980.

