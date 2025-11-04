Virksomhedsoversigt
SEI Investments
SEI Investments Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in India hos SEI Investments udgør i alt ₹2.13M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SEI Investments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
Total per år
₹2.13M
Niveau
L3
Grundløn
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹101K
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos SEI Investments?
Seneste Lønindsendelser
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos SEI Investments in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,141,969. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SEI Investments for Softwareingeniør rollen in India er ₹2,130,740.

