SAP Lønninger

SAP's løn spænder fra $23,270 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $487,550 for en Forretningsdriftmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SAP. Sidst opdateret: 11/15/2025

Don't get lowballed
Softwareingeniør
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

AI Ingeniør

Produktdesigner
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX Designer

Salg
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Account Executive

Dataanalytiker
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktmanager
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Løsningsarkitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Dataarkitekt

Cloud Arkitekt

Softwareingeniørmanager
Median $78.4K
Ledelseskonsulent
Median $82.5K
Projektmanager
Median $143K
Kundesucces
Median $128K
Teknisk programmanager
Median $120K
Human Resources
Median $57.7K
Salgsingeniør
Median $114K
Forretningsanalytiker
Median $74.9K
Informationsteknolog (IT)
Median $82.8K
Bogholder
$39.1K
Administrativ assistent
$74.5K
Forretningsdrift
$162K
Forretningsdriftmanager
$488K
Forretningsudvikling
$40.9K
Chief of Staff
$160K
Tekstforfatter
$23.3K
Kundeservice
$76.5K
Kundeserviceoperationer
$53.8K
Dataanalytiker
$110K
Data Science Manager
$238K
Facilitetsleder
$80K
Grafisk designer
$104K
Hardwareingeniør
$136K
Juridisk
$271K
Produktdesignmanager
$296K
Programmanager
$128K
Rekrutterer
$199K
Omsætningsoperationer
$95.2K
Cybersikkerhedsanalytiker
$81.1K
Total Rewards
$83.3K
UX-forsker
$95.3K
Venturekapitalist
$121K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)

20%

ÅR 1

40%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 40% optjenes i 2nd-ÅR (40.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (40.00% årligt)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos SAP er Forretningsdriftmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $487,550. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SAP er $114,363.

Andre ressourcer