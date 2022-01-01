SAP Lønninger

SAP's løn spænder fra $23,270 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $487,550 for en Forretningsdriftmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SAP. Sidst opdateret: 11/15/2025
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)
20%
ÅR 1
40%
ÅR 2
40%
ÅR 3
Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
40% optjenes i 2nd-ÅR (40.00% årligt)
40% optjenes i 3rd-ÅR (40.00% årligt)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% optjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
