SAP Lønninger

SAP's løn spænder fra $23,270 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $487,550 for en Forretningsdriftmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SAP . Sidst opdateret: 11/15/2025