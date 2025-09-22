Virksomhedsoversigt
Reddit
Reddit Software Ingeniør Lønninger

Software Ingeniør kompensation in United States hos Reddit spænder fra $148K pr. year for IC1 til $874K pr. year for IC6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $405K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Reddit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
IC1
SWE / MLE I(Entry Level)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (100.00% årligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Inkluderede Stillinger

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Reddit in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $874,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Reddit for Software Ingeniør rollen in United States er $412,000.

Andre ressourcer