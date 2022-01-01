Virksomhedsoversigt
Reddit Lønninger

Reddit's løn spænder fra $125,899 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $874,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Reddit. Sidst opdateret: 8/29/2025

Software Ingeniør
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Data Scientist
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktdesigner
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Designer

Software Engineering Leder
Median $515K
Salg
IC3 $176K
IC4 $175K
Data Science Leder
Median $450K
UX Researcher
Median $260K
Finansanalytiker
Median $140K
Projektleder
Median $145K
Rekrutterer
Median $145K
Revisor
Median $154K

Teknisk Bogholder

Dataanalytiker
$250K
IT-teknolog
$210K
Programleder
$201K
Cybersikkerhedsanalytiker
$222K
Løsningsarkitekt
$147K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
$176K
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (100.00% årligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Reddit er Software Ingeniør at the IC6 level med en årlig samlet kompensation på $874,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Reddit er $235,959.

Andre ressourcer