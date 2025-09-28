Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics Teknisk Programleder Lønninger

Den gennemsnitlige Teknisk Programleder kompensationspakke in United States hos Qualtrics udgør i alt $198K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Total per år
$198K
Niveau
L4
Grundløn
$149K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$7.4K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Qualtrics?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

The highest paying salary package reported for a Teknisk Programleder at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $432,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Teknisk Programleder role in United States is $197,900.

Andre ressourcer