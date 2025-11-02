Virksomhedsoversigt
Pandora
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt Lønninger

Pandora Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Denmark hos Pandora spænder fra DKK 875K til DKK 1.22M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pandora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

DKK 947K - DKK 1.1M
Denmark
Almindeligt Interval
Muligt Interval
DKK 875KDKK 947KDKK 1.1MDKK 1.22M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Løsningsarkitekt indberetningers hos Pandora for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Pandora in Denmark ligger på en årlig samlet kompensation på DKK 1,224,344. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pandora for Løsningsarkitekt rollen in Denmark er DKK 874,531.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Pandora

Relaterede virksomheder

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer