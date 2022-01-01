Virksomhedskatalog
Grubhub
Grubhub Lønninger

Grubhubs løninterval spænder fra $19,632 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $320,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Grubhub. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Site Reliability-ingeniør

Produktchef
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Software Engineering Leder
Median $320K

Datascientist
Median $150K
Forretningsanalytiker
Median $95K
Dataanalytiker
Median $140K
Data Science Leder
Median $185K
Revisor
$126K
Forretningsdrift
$296K
Forretningsdriftsleder
$125K
Finansanalytiker
$87.6K
HR
$74.6K
Marketing
$51K
Marketing-drift
$103K
Partnermanager
$115K
Produktdesigner
$19.6K
Programleder
$160K
Rekrutteringskonsulent
$101K
Salg
$128K
Løsningsarkitekt
$85.6K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$101K
UX-forsker
$98K
Vesting-plan

40%

ÅR 1

30%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Grubhub er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 40% optjenes i 1st-ÅR (40.00% årligt)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (3.75% kvartalsvis)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Grubhub er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Grubhub er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $320,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Grubhub er $127,379.

Andre ressourcer