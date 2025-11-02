Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Panama hos Pandora spænder fra PAB 39.5K til PAB 55.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pandora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)