Virksomhedsoversigt
Pandora
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

Pandora Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Panama hos Pandora spænder fra PAB 39.5K til PAB 55.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pandora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Almindeligt Interval
Muligt Interval
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Dataanalytiker indberetningers hos Pandora for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Pandora in Panama ligger på en årlig samlet kompensation på PAB 55,252. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pandora for Dataanalytiker rollen in Panama er PAB 39,534.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Pandora

Relaterede virksomheder

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer